На Камчатке мать ребёнка-инвалида через суд добилась компенсации расходов на авиабилеты. Региональное отделение Социального фонда России обязали возместить женщине более 248 тысяч рублей. Об этом сообщили в суде.

В октябре 2025 года ребёнку потребовалось специализированное лечение в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии. По заключению врачей, перевозить пациента можно было только самолётом и строго в лежачем положении.

Женщина заранее обратилась в Социальный фонд за бесплатными билетами для себя и ребёнка. Однако из-за технических проблем, возникших при переходе ведомства на новую информационную систему, документы на перелёт к месту лечения так и не оформили.

Чтобы не сорвать госпитализацию, камчатке пришлось самостоятельно купить авиабилеты по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва — Санкт-Петербург. Свободных мест в экономклассе не оказалось, поэтому женщина приобрела билеты бизнес-класса за 248 174 рубля.

После возвращения домой мать обратилась за компенсацией, но получила отказ. В Социальном фонде заявили, что возмещение стоимости самостоятельно приобретённых билетов законодательством не предусмотрено.

Представители фонда также утверждали, что женщина могла перенести дату госпитализации. Однако суд отклонил этот довод: согласно медицинским документам, отсрочка лечения могла привести к резкому ухудшению здоровья ребёнка и необратимым последствиям.

Суд признал расходы женщины вынужденными и обязал Социальный фонд полностью возместить стоимость авиабилетов, а также выплатить 4 223 рубля судебных расходов. Решение вступило в законную силу.

Ранее «АиФ-Камчатка» сообщал о похожих случаях. В августе 2026 года прокуратура помогла жительнице Оссоры вернуть более 90 тысяч рублей за проезд к месту лечения. Женщина проходила высокотехнологичное лечение в Москве, но из-за несвоевременного оформления документов осталась без компенсации.

В 2022 году на Камчатке также через суд добились компенсации расходов на авиабилеты для ребёнка-инвалида. Тогда семье отказали в выплате более 32 тысяч рублей из-за того, что билеты были приобретены самостоятельно.