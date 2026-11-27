Камчатка ещё не успела оправиться от последствий предыдущего циклона, как к полуострову приблизился новый атмосферный вихрь. Уже вечером 28 ноября к югу региона подойдёт охотоморский циклон, который принесёт снег и ухудшение погодных условий.

В Петропавловске-Камчатском большую часть субботы существенных осадков не ожидается, однако к вечеру начнётся снег. Днём температура воздуха будет около нуля градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Тем временем ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило об угрозе новых подтоплений на западном побережье полуострова. С 07:00 до 13:00 28 ноября на участке между посёлком Октябрьским и селом Устьевое ожидается перелив морской воды через песчаные косы. Спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам не выезжать в прибрежную зону в указанные часы.

Непогода сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 30 ноября, на побережьях Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого округов, а также Олюторского района прогнозируется очень сильный ветер. Местами ожидаются метели.

Напомним, предыдущий циклон уже привёл к подтоплениям в сёлах Апука и Вывенка Олюторского района. Морская вода затронула территории возле школы и детского сада, повредила хозяйственные постройки. Жилые дома не пострадали.

По данным МЧС на 18:00 27 ноября, подтопленных жилых домов и придомовых территорий в этих населённых пунктах не было. Жизнедеятельность населения не нарушена, обстановка остаётся на контроле экстренных служб.

Ситуацией также заинтересовалась прокуратура Олюторского района. Надзорное ведомство проверяет, насколько полно местные власти выполняют обязанности по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности жителей.