Камчатский край оказался среди девяти регионов России, где средняя начисленная зарплата в июне 2026 года превысила 150 тысяч рублей. Однако первое место досталось Чукотскому автономному округу, где показатель достиг 255,1 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Второе место заняла Магаданская область со средней зарплатой 208,1 тысячи рублей. Далее расположились Ямало-Ненецкий автономный округ — 194,4 тысячи рублей, Москва — 193,4 тысячи и Ненецкий автономный округ — 177,8 тысячи рублей.

На Сахалине средняя зарплата составила 163,8 тысячи рублей, а на Камчатке — 163,6 тысячи. Таким образом, разница между двумя дальневосточными регионами оказалась небольшой — всего 182 рубля. В число регионов с зарплатами выше 150 тысяч также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия.

Для сравнения, в среднем по России в июне работникам начисляли 114,7 тысячи рублей. Камчатский показатель превышал общероссийский примерно на 49 тысяч рублей, а чукотский — более чем вдвое.

При этом высокая средняя зарплата не означает, что именно столько получает большинство жителей. Росстат рассчитывает показатель с учётом заработков работников организаций, включая премии, доплаты и компенсации. Кроме того, речь идёт о начисленных суммах до удержания налога, а не о деньгах, которые сотрудники получают на руки.

На размер зарплат в северных и дальневосточных регионах влияют в том числе районные коэффициенты, северные надбавки и структура местной экономики. При сравнении доходов также важно учитывать стоимость жизни: цены на продукты, транспорт и услуги в разных регионах могут существенно различаться.