На Камчатке планируют расширить взаимодействие регионального отделения партии «Единая Россия» с жителями полуострова. Это направление работы обсудили на отчётно-выборной конференции, в ходе которой губернатора Владимира Солодова избрали секретарём регионального отделения партии, сообщили в правительстве края.

Директор Петропавловск-Камчатской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3 Мария Белкина отметила, что первичные отделения партии должны стать площадками, где жители смогут не только поднимать волнующие их вопросы, но и предлагать собственные инициативы.

«Владимир Викторович задал такой импульс, чтобы жители могли обращаться не только с жалобами, но и со своими предложениями, чтобы реализовывать их на благо людей», — рассказала Мария Белкина.

Особое внимание планируют уделить взаимодействию с молодёжью. Руководитель Камчатского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Тихенко отметил, что связывает с избранием губернатора секретарём регионального отделения партии дальнейшее развитие молодёжного направления, социальной и гуманитарной деятельности.

В числе задач регионального отделения Владимир Солодов также обозначил развитие института сторонников партии и поддержку инициатив жителей Камчатского края.