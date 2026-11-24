В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело после жалоб жителей аварийного многоквартирного дома, которые вынуждены жить без канализации и с прогнившими полами. В действиях ответственных лиц усмотрели признаки халатности и мошенничества, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Дом № 28 по улице Сопочной признали аварийным ещё в 2024 году, однако жильцов до сих пор не расселили. Тем временем здание продолжает разрушаться, а условия жизни людей ухудшаются.

По словам жильцов, управляющая компания не принимает мер для решения коммунальных проблем. После появления жалоб в социальных сетях руководитель краевого следственного управления Владимир Кулаков поручил возбудить уголовное дело.

Следователям предстоит установить причины нарушения прав жильцов и выяснить, кто несёт ответственность за сложившуюся ситуацию. Ход расследования взят на контроль руководством краевого управления СК.