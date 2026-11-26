При расчистке Култучного озера в Петропавловске-Камчатском донные отложения планируют перекачивать в бывший карьер на Петровской сопке. Сброс фильтрата через ручьи и ливневую канализацию в водоохранную зону проектом не предусмотрен, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира 26 ноября.

Глава региона ответил на вопрос жителей, обеспокоенных экологической безопасностью проекта. По словам губернатора, бывший карьер обустроен в соответствии с необходимыми требованиями, а предварительные исследования донных отложений позволяют использовать эту территорию для их размещения.

При этом окончательно определять класс опасности отходов будут непосредственно в процессе расчистки водоёма. Солодов подчеркнул, что исследования должны проводиться тщательно и прозрачно. После высыхания иловых отложений территорию карьера планируют рекультивировать.

«Обсуждали хорошую инициативу — сделать там прогулочную дорожку. После проведения этих очень нужных городу работ мы должны получить безопасное и привлекательное место для прогулок», — рассказал Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что карьер находится в активно развивающейся части Петропавловска-Камчатского, неподалёку от строящихся жилых домов и школ. В связи с этим власти намерены уделить особое внимание восстановлению территории после завершения работ по очистке озера.