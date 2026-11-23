В Петропавловске-Камчатском продолжается работа по благоустройству города и наведению порядка в сфере обращения с отходами. По итогам проверок Контрольного управления администрации демонтируют контейнерные площадки, которые не закреплены ни за одной организацией и не обслуживаются должным образом.

При этом интересы жителей учитываются: прежде чем убрать бесхозную площадку, решается вопрос о том, где люди смогут выбрасывать бытовые отходы.

«Естественно, собственники не останутся без контейнерной площадки. В частности, на Звёздной, 19, был заключён договор управляющей компанией на использование контейнерной площадки на доме Звёздная, 23», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации города, начальник Контрольного управления Сергей Шеременко.

Следующими планируют демонтировать бесхозные площадки в Ботаническом переулке, 5, и на Петропавловском шоссе, 25А. Такие меры должны помочь предотвратить появление стихийных свалок и сделать городские территории чище.

Особое внимание уделяют тому, чтобы после демонтажа контейнеров на прежних местах не скапливался мусор. Жителей просят пользоваться действующими площадками и поддерживать порядок возле домов.

«Призываю жильцов домов, где ликвидирована такая бесхозная контейнерная площадка, не допускать сброс мусора, твёрдых коммунальных отходов и иных отходов в таких местах», — подчеркнул Сергей Шеременко.

В администрации также напомнили об ответственности за нарушение правил обращения с отходами. По словам Сергея Шеременко, за выброс мусора на месте ликвидированной площадки предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей.