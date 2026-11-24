Юные жители Камчатки могут проверить свои знания правил поведения в интернете и научиться защищаться от цифровых угроз. Как сообщили в правительстве Камчатского края, первый тур всероссийской олимпиады продлится до 7 декабря.

Для учеников 1–11 классов подготовили семь интерактивных заданий, основанных на реальных жизненных ситуациях. Ребятам предстоит научиться распознавать мошеннические схемы, защищать персональные данные и проверять достоверность информации в сети.

Впервые принять участие в олимпиаде могут и дошкольники. Для них разработали четыре специальных задания, знакомящих с основами цифровой безопасности.

Пройти олимпиаду можно бесплатно дома или в школе на сайте safenet.uchi.ru. На выполнение заданий отводится 60 минут. Школьники, набравшие максимальный балл, смогут принять участие во втором туре, который состоится 9 февраля 2027 года.

Все участники получат электронные награды в зависимости от результатов. Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России.