Мощный циклон, обрушившийся на Камчатку в ночь на 20 ноября, оставил после себя поваленные деревья, повреждённые автомобили и десятки дорожных происшествий. В Петропавловске-Камчатском из-за сильного снегопада и ветра пришлось отменить занятия в школах, а спасателей перевести в режим повышенной готовности.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии, на юге Елизовского и Усть-Большерецкого округов порывы ветра достигали 45 метров в секунду. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и других районах полуострова наблюдались сильный снег, метель и налипание мокрого снега.

Одним из самых заметных последствий непогоды стали падения деревьев. В Елизове, в сквере Космонавтов, дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. В Петропавловске-Камчатском также зафиксировали несколько подобных случаев, а на проспекте Победы сильный ветер повалил столб.

Непростая ситуация сложилась и на дорогах. По информации краевой Госавтоинспекции, только за первую половину дня 20 ноября в Петропавловске-Камчатском зарегистрировали более 15 ДТП. Снегопад, гололёд и плохая видимость осложнили движение транспорта, на городских улицах образовались пробки.

Не обошлось и без перебоев с электричеством. В микрорайоне Завойко произошло аварийное отключение электроэнергии, после чего специалисты приступили к поиску повреждения на сетях. Сильный ветер также сорвал видеокамеру на сейсмической станции «Вакина», которая использовалась для наблюдения за Мутновским вулканом.

Для борьбы с последствиями циклона в Петропавловске-Камчатском задействовали около 90 единиц спецтехники. Дорожные службы расчищали магистрали, обрабатывали проезжую часть противогололёдными материалами и устраняли последствия снегопада.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, утром 21 ноября циклон продолжал оказывать остаточное влияние на южные, центральные и восточные районы полуострова. Там сохранялись осадки, местами сильные, а также порывистый ветер.

При этом федеральные и местные дороги оставались открытыми, аэропорт работал в штатном режиме. Объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по данным спасателей на утро 21 ноября, также функционировали без зарегистрированных сбоев.