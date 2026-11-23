С начала 2026 года работодатели Камчатского края разместили на портале «Работа России» более 19 тысяч вакансий. Больше всего предложений поступило из промышленности, строительства, медицины, образования, торговли и сферы услуг, сообщили в региональном правительстве.

Отдельно вырос спрос на работников логистики. Предприятиям требуются курьеры, диспетчеры, упаковщики, водители и экспедиторы.

За десять месяцев при содействии Кадрового центра трудоустроились 1425 камчатцев. Ещё 113 человек воспользовались господдержкой для профессионального обучения, из них 94 уже нашли работу. В рамках нацпроекта «Кадры» на обучение направили 257 жителей края.

Кроме того, десять человек при поддержке службы занятости открыли собственное дело. Среди новых проектов — учебный центр, косметический кабинет, ювелирная мастерская и производство по перетяжке мебели.

Как отметил министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Иван Голованов, специалисты центра помогают жителям не только найти работу, но и освоить новую профессию или начать предпринимательскую деятельность.

Обратиться за помощью в трудоустройстве можно в Кадровый центр «Работа России». Телефон единого контакт-центра: +7 (4152) 41-07-21.