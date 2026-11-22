В Петропавловске-Камчатском ищут подрядчика для ликвидации незаконных свалок. Муниципальная «Служба благоустройства» разместила на портале госзакупок извещение о поиске исполнителя. Максимальная стоимость контракта составляет 12 204 285 рублей 77 копеек.

Сколько стоит убрать мусор

Согласно техническому заданию, начальная стоимость сбора и вывоза одного килограмма отходов составляет 30 рублей 12 копеек. Таким образом, уборка одной тонны мусора может обойтись городскому бюджету в 30 120 рублей.

При такой стоимости предусмотренных средств хватит на ликвидацию примерно 405 тонн отходов. Однако точное количество мусора, которое предстоит вывезти, заранее определить невозможно. Окончательная цена за килограмм станет известна по итогам закупки, а оплачивать будут только фактически оказанные услуги.

Какие свалки будут убирать

Подрядчику предстоит ликвидировать свалки с отходами IV класса опасности. В техническом задании перечислены десять видов мусора, среди которых:

несортированные бытовые отходы;

мусор из офисных и бытовых помещений;

отходы строительных и ремонтных работ;

древесина, оставшаяся после сноса зданий;

обломки бетона и железобетонных конструкций;

отходы рубероида.

Если на месте незаконной свалки обнаружат отходы, на обращение с которыми у подрядчика нет разрешения, он будет обязан привлечь другие специализированные организации.

Без фотографий денег не заплатят

Работать подрядчик будет по заявкам «Службы благоустройства». В них укажут адрес свалки, объём необходимых работ и сроки уборки. Для оперативности задания разрешается передавать даже по телефону или через мессенджер МАХ с последующим письменным оформлением.

Перед началом уборки исполнитель должен сделать фотографии или видеозапись загрязнённой территории. Крупный мусор разрешается собирать с помощью спецтехники, а мелкие отходы необходимо подбирать вручную. После завершения работ очищенную территорию снова снимут на фото или видео.

Собранный мусор подрядчик обязан передать специализированной организации, которая имеет право принимать соответствующие отходы. В течение двух рабочих дней после выполнения заявки необходимо предоставить заказчику отчёт, снимки с указанием даты и времени съёмки, а также документы, подтверждающие вес сданного мусора.

В документах должны быть указаны марка и государственный номер автомобиля, на котором перевозили отходы. Использовать транспорт, заранее не согласованный с заказчиком, запрещено.

Если подрядчик не предоставит необходимые фото- или видеоматериалы либо проверка выявит нарушения условий контракта, работы могут признать невыполненными. Кроме того, при обнаружении завышенных объёмов вывезенного мусора исполнитель будет обязан вернуть излишне полученные деньги.

Заказчик предусмотрел возможность начисления штрафов и пеней за нарушение условий контракта. При обнаружении недостатков подрядчику придётся устранять их за собственный счёт.