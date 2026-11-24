Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Камчатский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Спецтранс» готовится к зимнему сезону: до конца года на маршруты планируют вывести 11 новых мусоровозов. Сейчас восемь машин с задней загрузкой и три – с боковой находятся во Владивостоке: их готовят к отправке на полуостров морским путём. Поставка ожидается в начале декабря.

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Автопарк оператора уже частично обновили: на линии уже работают два полноприводных «Соболя». Их специально приобрели для вывоза отходов в мешках – такая техника нужна в районах, где после снегопадов проезд во дворы сильно затруднён.

«Мы учли прошлый опыт: усилили автопарк, закупили полноприводную технику для самых сложных участков, сформировали запас запчастей, а также провели капитальный ремонт 20 единиц техники за счёт краевой субсидии», – рассказала диспетчер колл-центра АО «Спецтранс» Екатерина Зенченкова.

Стабильный вывоз мусора зимой зависит не только от автопарка, но и от своевременной расчистки подъездов к контейнерным площадкам и обработки их от гололёда. Если из‑за циклона мусоровоз не сможет заехать во двор, «Спецтранс» задействует резерв: вдоль магистральных дорог и у расчищенных остановок выставят дополнительные контейнеры. Жители смогут временно выносить мусор туда.

Подобную схему оператор уже применял в январе 2026 года: тогда на 43 временных площадках разместили 88 контейнеров. Резервный фонд контейнеров пригодится и для оперативной замены повреждённых баков в социальных учреждениях – школах, детских садах и больницах, если их случайно испортят при уборке снега.