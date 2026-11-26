Глава Петропавловска-Камчатского Андрей Воровский провёл очередной личный приём граждан. По словам градоначальника, непосредственное общение с жителями остаётся одним из главных направлений его работы.

На таких встречах горожане поднимают вопросы, которые ранее не удалось решить при обращении в различные инстанции. Личный диалог позволяет разобраться в каждой ситуации, определить ответственных специалистов и наметить дальнейшие действия.

«Только в живом диалоге видно, где возникла сложность, кто должен подключиться и что нужно сделать, чтобы проблема наконец сдвинулась с места», — отметил Андрей Воровский.

На личный приём жители приходят не только с проблемами, но и с собственными инициативами. В частности, горожане предлагают проекты благоустройства общественных пространств и придомовых территорий, делятся своим видением развития краевой столицы.

Андрей Воровский подчеркнул, что предложения жителей помогают определить, какие изменения необходимы городским дворам и скверам. По его словам, открытость муниципальной власти предполагает ежедневную работу с горожанами.

Записаться на личный приём к главе Петропавловска-Камчатского или его профильным заместителям можно по телефону 302-525 либо через электронную приёмную: https://www.kamgov.ru/questions.