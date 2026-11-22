Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. Камчатский край демонстрирует высокую вовлечённость во Всероссийский конкурс‑премию «Безграничные возможности» (номинация «Открывая возможности»): на федеральный уровень уже прошли модерацию 22 заявки от региона. Итоги первого этапа кампании подвели на профильном совещании по подготовке к конкурсу.
Генеральным партнёром конкурса‑премии выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Организаторы напоминают: приём заявок на региональный этап завершится 30 ноября 2026 года. Поскольку модерация и экспертиза проходят в несколько этапов и занимают значительное время, подавать документы лучше заблаговременно.
С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться по ссылке. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (415‑2) 23‑20‑11 (доб. 210).