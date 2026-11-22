Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. Камчатский край демонстрирует высокую вовлечённость во Всероссийский конкурс‑премию «Безграничные возможности» (номинация «Открывая возможности»): на федеральный уровень уже прошли модерацию 22 заявки от региона. Итоги первого этапа кампании подвели на профильном совещании по подготовке к конкурсу.

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Руководитель кадрового центра Елизовского района Анна Адамидис подчёркивает ценность личных историй участников: «К нам регулярно обращаются люди с ограниченными возможностями здоровья, и в ходе индивидуальной работы мы убеждаемся, что у каждого – своя уникальная история. Мы предлагаем рассказать их широкой аудитории - принять участие в конкурсе-премии "Безграничные возможности". Они откликаются и делятся своими судьбами. Та огромная копилка личных историй, которая формируется на портале, поможет поддержать каждого кто сталкивается с похожими препятствиями в жизни и пока не может найти в себе энергии и уверенности на шаг к успеху».

Генеральным партнёром конкурса‑премии выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Организаторы напоминают: приём заявок на региональный этап завершится 30 ноября 2026 года. Поскольку модерация и экспертиза проходят в несколько этапов и занимают значительное время, подавать документы лучше заблаговременно.

С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться по ссылке. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (415‑2) 23‑20‑11 (доб. 210).