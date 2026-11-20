Камчатский край в 2027 году получит почти на 3,5 млрд рублей больше из федерального бюджета, чем в 2026-м. Об этом сообщила первый заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Размер дотации региону составит 63,83 млрд рублей — на 3,43 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Увеличения финансирования удалось добиться благодаря совместной работе Ирины Яровой с правительством России и фракцией «Единая Россия» при подготовке федерального бюджета.

Дополнительные возможности получат сразу несколько важных для жителей Камчатки направлений. Среди них — социальная поддержка семей, подготовка квалифицированных специалистов, строительство и ремонт дорог, развитие здравоохранения.

«Безусловно, в бюджете предусмотрено выполнение всех социальных гарантий. Нам с фракцией „Единая Россия“ удалось добиться увеличения финансирования на важнейшие для Камчатки вопросы», — подчеркнула Ирина Яровая.

Особое внимание уделено медицинской помощи. Увеличивается финансирование обеспечения льготников лекарствами, расширения программ вакцинации, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

При этом сохранены средства на санитарную авиацию, которая помогает доставлять пациентов из отдалённых населённых пунктов в медицинские учреждения.

Хорошие новости предусмотрены и для семей с детьми. В федеральном бюджете увеличено финансирование материнского капитала и программы «Дальневосточная ипотека».

Продолжится обновление почтовой инфраструктуры. Благодаря ранее достигнутым Ириной Яровой договорённостям с руководством «Почты России» в районах Камчатского края планируется модернизировать 15 отделений связи. Финансирование этой программы также увеличено.

Отдельные средства предусмотрены для развития муниципалитетов. В частности, дополнительную поддержку получит Вилючинск.

В Усть-Большерецке запланировано строительство нового детского сада на 160 мест и многофункционального культурного центра. Эти объекты позволят улучшить условия для семей с детьми и создать дополнительные возможности для культурного досуга жителей.

«Сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что развитие Камчатки будет продолжено. Принятый нами во втором чтении бюджет даёт региону все возможности для продолжения программ развития», — отметила Ирина Яровая.

Федеральный бюджет на 2027 год прошёл второе чтение в Государственной думе. После завершения законодательных процедур предусмотренное финансирование станет основой для реализации социальных и инфраструктурных проектов на Камчатке.