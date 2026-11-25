В Петропавловске-Камчатском состоялось очередное заседание городской думы. Депутаты рассмотрели вопросы бюджетной политики, земельного налогообложения, а также поддержки общественных и благотворительных инициатив.

Особое внимание парламентарии уделили проекту городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ ориентирован на устойчивое социально-экономическое развитие краевой столицы, повышение доступности муниципальных услуг и создание комфортной городской среды.

В числе приоритетов — реализация национальных и региональных проектов, эффективное расходование бюджетных средств и обеспечение сбалансированности городского бюджета.

Важным решением стало учреждение нагрудного знака «Благотворитель года». Новой наградой будут отмечать людей, которые вносят значительный вклад в улучшение условий жизни горожан, благоустройство и поддержание чистоты общественных пространств.

Также депутаты обновили порядок вручения нагрудного знака «Меценат года». Им будут награждать за вклад в развитие культуры и образования, а также сохранение культурных ценностей Петропавловска-Камчатского.

Рассмотренные на заседании вопросы направлены на дальнейшее развитие краевой столицы, повышение комфорта городской среды и поддержку социально значимых инициатив.