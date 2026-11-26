У администрации Петропавловска-Камчатского появился новый официальный сайт. Теперь он доступен по адресу pkgo41.gosuslugi.ru, сообщили в мэрии краевой столицы.

Переход на новую платформу связан с централизованным переводом сайтов муниципальных органов власти в систему единого портала государственных и муниципальных услуг. Для этого используется государственная платформа Госвеб.

При этом прежний сайт pkgo.ru продолжит работу. На нём размещается муниципальное сетевое издание «Град Петра и Павла», структура и содержание которого сейчас обновляются.