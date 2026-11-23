Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. В Камчатском крае арбитражный суд удовлетворил иск Начикинской средней школы к подрядчику, который более чем на четыре месяца просрочил капитальный ремонт здания учебного заведения и получил из бюджета лишние деньги из‑за завышенной сметы. С индивидуального предпринимателя в пользу школы взыскано в общей сложности 5,2 млн рублей.

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Стороны заключили контракт в феврале 2025 года. За 67,4 млн рублей предприниматель должен был отремонтировать внутренние помещения школы, инженерные сети, фасад и примыкания к нему. Завершить работы планировалось до 15 августа 2025 года, однако фактически они были сданы заказчику только 24 декабря – спустя четыре месяца после истечения срока. К этому моменту школа успела принять и оплатить работы на 58,4 млн рублей. В апреле 2026 года стороны расторгли контракт по фактически выполненному объёму.

За просрочку школа начислила подрядчику неустойку в размере 4 млн рублей за период с 16 августа по 24 декабря 2025 года.

Отдельным эпизодом стало выявленное Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю неправомерное расходование бюджетных средств. При пересчёте сметной стоимости строительства подрядчик использовал неверный индекс прогнозной инфляции: вместо положенного 1,0225 был применён показатель 1,040. При корректном расчёте стоимость выполненных работ должна была составить 57,5 млн рублей, а оплачено оказалось 58,4 млн. Разница в 984 тысячи 484 рубля признана неосновательным обогащением подрядчика.

Ответчик иск не признал. Он ссылался на то, что ошибка в цене контракта допущена по вине заказчика, а сам лишь предъявил работы по цене согласно смете. Кроме того, предприниматель считал, что часть работ была выполнена в срок до 15 августа 2025 года, о чём, по его мнению, свидетельствуют акты скрытых работ, а неустойку следовало начислять только на неисполненный остаток, и тогда её сумма не превысила бы 5% цены контракта, что позволило бы её списать.

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Суд с этими доводами не согласился. Работы в полном объёме были сданы заказчику только 24 декабря 2025 года, а доказательств того, что к истечению срока контракта подрядчик известил школу о завершении хотя бы части работ и передал результат, имеющий потребительскую ценность, не представлено. Составление актов освидетельствования скрытых работ, подчеркнул суд, само по себе не является сдачей выполненных работ.

Касаясь переплаты, суд указал: как профессиональный участник подрядных отношений ответчик, принимая обязательства по контракту, включая обязанность вернуть излишне уплаченные средства, должен был проявить разумную осмотрительность и проверить значения, положенные в основу цены. Арифметическая разница из‑за неверного индекса не может считаться «экономией» подрядчика.

Расчёт неустойки суд проверил и признал верным: её сумма превысила 5% цены контракта, поэтому оснований для списания нет.

Требования школы удовлетворены в полном объёме. С предпринимателя взыскано 4 млн рублей неустойки, 984 тысячи 484 рубля неосновательного обогащения и 177 тысяч рублей госпошлины.

Решение пока не вступило в законную силу, у ответчика есть месяц на обжалование.