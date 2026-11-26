По решению суда рыбодобывающая компания на Камчатке обязана выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей — санкция назначена за передачу незаконного вознаграждения от имени юрлица.

Как установила Камчатская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, в 2023 году представитель организации передал 600 тысяч рублей должностному лицу отделения Дальневосточного филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства». Деньги предназначались для того, чтобы ускорить освидетельствование судов компании и обеспечить беспрепятственное прохождение процедуры.

Транспортный прокурор возбудил в отношении компании два дела.

Ранее в отношении взяткодателя и получателя взятки были вынесены обвинительные приговоры.