Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. На Камчатке возбуждены уголовные дела против бывшего заместителя главы администрации Петропавловска‑Камчатского. Женщину подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий.

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По данным следствия, 60‑летняя фигурантка в период с марта 2025 года по февраль 2026 года возглавляла управление экономического развития и предпринимательства мэрии и руководила комиссией по приёмке нестационарных объектов общепита, торговли и бытового обслуживания.

Как полагает следствие, из личной заинтересованности чиновница обеспечила заключение договора на размещение павильона рядом с жилым домом. Несмотря на выявленные при проверке нарушения, она требовала от членов комиссии принять объект в эксплуатацию. Указание исполнять не стали, однако павильон продолжал работать без утверждённого акта приёмки. Кроме того, в интересах другой коммерческой структуры подозреваемая поручила подчинённым отозвать уведомления о досрочном прекращении договоров на размещение трёх торговых объектов. В итоге организация сохранила возможность эксплуатировать павильоны также без приёмочных актов.

Помимо этого, экс-чиновница неоднократно через посредников получала от предпринимателей денежные вознаграждения. Плата, по версии следствия, шла за незаконное согласование включения места размещения павильона в городскую схему, заключение договора на его размещение без торгов, а также за продление договора на размещение цветочного павильона на новый срок.

Дела возбуждены по итогам проверки материалов, поступивших из прокуратуры, — по признакам получения взяток и превышения должностных полномочий (ч. 2 и ч. 3 статьи 290, п. «е» ч. 3 статьи 286 УК РФ).

Сейчас фигурантка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности как самой подозреваемой, так и других лиц.