Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. С наступлением холодов рацион нередко становится тяжелее: фрукты и овощи дорожают, а тяга к жирной и солёной пище растёт. Однако поддерживать здоровое пищеварение можно и без дорогих экзотических продуктов – достаточно включить в повседневное меню простые и доступные варианты.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики советуют обратить внимание на следующие продукты:

Квашеная капуста. Богата растительной клетчаткой и натуральными пробиотиками – молочнокислыми бактериями, которые поддерживают микробиом кишечника и укрепляют иммунитет. Важно выбирать продукт без уксуса и избытка сахара.

Морская капуста (ламинария). Знакомый многим камчатский продукт работает как мягкая «щётка» для кишечника. Содержащиеся в ней альгинаты и пищевые волокна стимулируют перистальтику, помогают выводить токсины и защищают слизистую желудка.

Замороженные местные ягоды. Жимолость, брусника, голубика или шикша в замороженном виде сохраняют пектины и органические кислоты – они улучшают переваривание пищи и служат питательной средой для полезной микрофлоры.

Цельнозерновые крупы. Овсянка, гречка, перловка долгого приготовления –отличный источник медленных углеводов и растворимой клетчатки, необходимой для стабильной работы ЖКТ.

Корнеплоды. Морковь, тыква и свёкла в отварном, тушёном или запечённом виде усваиваются легче, чем сырые, не раздражают слизистую и способствуют регулярной работе кишечника.

Кисломолочные продукты без сахара. Кефир, ряженка и йогурт помогают сохранять баланс полезной микрофлоры. Например, стакан кефира за пару часов до сна может стать простой и эффективной привычкой для комфортного пищеварения.

Здоровое состояние желудка и кишечника во многом зависит от сбалансированного рациона. Клетчатка, пробиотики, качественные белки и полезные жиры помогают поддерживать нормальную микрофлору, улучшать перистальтику и снижать риск воспалений в ЖКТ. При этом заботиться о пищеварении вовсе не обязательно с помощью жёстких диет или дорогостоящих продуктов: достаточно регулярности, нормаьного количества чистой воды и привычных полезных продуктов на столе.