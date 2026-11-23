Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Проблемы с желудочно‑кишечным трактом принято связывать с «неправильной» едой – фастфудом, острыми и жирными блюдами. Однако не менее серьёзный урон пищеварению наносят повседневные привычки, которые многие считают почти безобидными.

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На Камчатке, где в холодное время года люди чаще бывают в помещениях, а ритм жизни и питание нередко меняются, влияние таких привычек на здоровье ЖКТ становится особенно заметным. Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчёркивают: чтобы сберечь желудок и кишечник, важно обращать внимание не только на рацион, но и на образ жизни в целом.

Курение и использование электронных сигарет вредят не только лёгким: вместе со слюной в желудок попадают никотин и смолы. Они вызывают спазм сосудов, ухудшают кровоснабжение слизистой оболочки и расслабляют клапан между пищеводом и желудком – из‑за этого появляется регулярная изжога. Кроме того, у курильщиков выше риск развития язвенной болезни и патологий поджелудочной железы.

Алкоголь действует на слизистую пищевода и желудка как химический ожог. Безопасной дозы спиртного для органов пищеварения не существует: даже редкие застолья заставляют печень и поджелудочную железу работать на пределе. Особенно опасно «согреваться» крепкими напитками на морозе или сочетать алкоголь с жирной, острой и копчёной пищей – такие привычки могут привести к острому панкреатиту и жировому гепатозу печени.

Привычка есть второпях и плохо пережёвывать пищу заставляет желудок тратить намного больше сил на её переваривание. Не менее вредна и традиция плотно ужинать прямо перед сном: вечером активность пищеварительных ферментов естественным образом снижается, и тяжёлая еда приводит к тяжести в животе, вздутию, нарушению сна и забросу кислоты в пищевод.

Малоподвижный образ жизни тоже негативно сказывается на пищеварении. Физическая активность – естественный стимулятор моторики кишечника, а при сидячем образе жизни перистальтика замедляется, что со временем может привести к запорам и синдрому «ленивого кишечника». При этом даже обычная прогулка после еды способна улучшить пищеварение на 30–40 %.

Изменить устоявшиеся привычки бывает непросто, но даже небольшие и постепенные шаги приносят пользу. Например, можно заменить перекур короткой прогулкой на свежем воздухе или взять за правило ужинать минимум за 3 часа до сна. Уже через некоторое время такие изменения могут сделать пищеварение легче, а самочувствие – лучше.

При любых проблемах с ЖКТ важно проконсультироваться с врачом: специалист поможет выявить причину недомогания и подобрать правильную тактику поддержки здоровья.