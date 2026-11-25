Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Дискомфорт в животе мы чаще всего списываем на «что‑то не то съел» и откладываем визит к врачу. Но иногда такие симптомы указывают на сбои в работе важнейшей системы организма – кишечника.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики назвали пять характерных признаков того, что микрофлоре нужна поддержка.

Постоянное вздутие и урчание. Если чувство распирания и тяжести возникает почти после каждого приёма пищи, это говорит о нарушении процессов брожения в кишечнике.

Неустойчивый стул. Один из маркеров того, что микробиом перестал справляться со своей работой.

Сильная тяга к сладкому и мучному. Патогенные бактерии и грибки в кишечнике буквально «требуют» простых углеводов для роста. Когда полезной микрофлоры не хватает, отказаться от лишней конфеты или сдобной булочки становится заметно сложнее.

Упадок сил и низкий иммунитет. Около 70% иммунных клеток организма сосредоточено именно в кишечнике. Если вы быстрее устаёте, хуже восстанавливаетесь после рабочего дня и цепляете каждую сезонную инфекцию, причина может крыться в ослабленном микробиоме.

Высыпания и сухость кожи. Состояние кожи тесно связано с пищеварением: когда кишечник хуже выводит продукты обмена, это нередко отражается на лице в виде раздражений, тусклого цвета или шелушения.

Чаще всего баланс микрофлоры нарушается после приёма антибиотиков, на фоне длительного стресса, нехватки овощей и круп в рационе или из‑за увлечения фастфудом и сладостями.

Хорошая новость: микробиом способен быстро восстанавливаться, если создать для него подходящие условия. Специалисты советуют добавить в меню больше клетчатки – крупы, морковь, свёклу и местные замороженные ягоды, – включить ферментированные продукты вроде квашеной капусты и натурального кефира без сахара, пить достаточно чистой воды и высыпаться.

Если неприятные симптомы не проходят дольше пары недель, откладывать визит к врачу не стоит: терапевт или гастроэнтеролог поможет найти точную причину и подобрать грамотное лечение.