Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. В повседневной суете мы нередко не придаём значения лёгким сбоям в работе желудочно‑кишечного тракта: небольшая изжога, тяжесть после еды, нерегулярный стул – кажется, достаточно принять таблетку, и дискомфорт уйдёт. Однако органы пищеварения устроены так, что долго «молча терпят» перегрузки. Когда симптомы становятся постоянными, воспаление зачастую уже заходит слишком далеко, а последствия могут затронуть весь организм.

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Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики предупреждают: если годами игнорировать сигналы тела и ограничиваться самолечением, локальный дискомфорт способен перерасти в серьёзные патологии.

Одно из самых распространённых осложнений – появление эрозий и язв. Они формируются на фоне гастрита или постоянного заброса кислоты в пищевод: агрессивная среда повреждает слизистую оболочку, и на её поверхности возникают болезненные дефекты. Опасность в том, что язвы в любой момент могут осложниться внутренним кровотечением – это состояние требует экстренной медпомощи.

Ещё один скрытый удар – хронический дефицит витаминов и железа. Даже при сбалансированном рационе воспалённый желудок и кишечник перестают полноценно усваивать питательные вещества. В результате развивается железодефицитная анемия, возникает нехватка витаминов группы B и витамина D. Человек ощущает постоянную слабость, быстрее мёрзнет, у него ухудшается состояние кожи, волос и ногтей.

Не менее важно и то, что страдает иммунитет. Значительная часть иммунных клеток организма сосредоточена в стенках кишечника. При длительном воспалении и нарушении микрофлоры защитные силы снижаются, человек начинает чаще болеть сезонными простудами и вирусными инфекциями.

Проблемы с ЖКТ способны провоцировать и другие тяжёлые заболевания. Например, нарушения оттока желчи или хроническое воспаление двенадцатиперстной кишки со временем приводят к образованию камней в желчном пузыре и сбоям в работе поджелудочной железы – вплоть до развития панкреатита.

Особую тревогу вызывает риск онкологических заболеваний. Длительное нелеченое воспаление или наличие полипов в кишечнике могут со временем перерождаться в злокачественные опухоли.

Не стоит заглушать регулярную изжогу или боль в животе обезболивающими и антацидами – это лишь маскирует симптомы, не устраняя причину. Своевременное обращение к терапевту или гастроэнтерологу, базовые анализы и профилактические обследования позволяют выявить нарушения на ранней стадии. В большинстве случаев для восстановления достаточно скорректировать питание или пройти короткий курс лечения.