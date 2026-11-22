Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. С 23 по 29 ноября в России проходит Неделя профилактики заболеваний желудочно‑кишечного тракта. Несмотря на развитие медицины, болезни ЖКТ остаются одной из актуальных проблем здравоохранения – они встречаются у людей всех возрастов.

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Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики выделяют основные факторы, повышающие риск патологий ЖКТ: избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нарушение его режима, стресс, сахарный диабет, низкая физическая активность, а также инфекционные поражения организма.

Важную роль в профилактике играет рацион. Ключевой элемент – клетчатка: она улучшает моторику кишечника и помогает поддерживать его нормальную работу. Суточная норма – 25–30 граммов, но в среднем люди потребляют лишь 10–15 граммов. Чтобы восполнить дефицит, стоит чаще включать в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые – это заметно снижает риск заболеваний ЖКТ.

Медики напоминают: многие болезни желудочно‑кишечного тракта на ранних стадиях не дают выраженных симптомов. Самый надёжный способ вовремя выявить нарушения – регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлинике по месту жительства. Так можно сохранить здоровье на долгие годы.