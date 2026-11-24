Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Слово «гастрит» знакомо почти каждому, но вокруг этого диагноза до сих пор ходит немало заблуждений. Многие уверены, что воспаление слизистой оболочки желудка возникает исключительно из‑за еды на бегу и студенческих перекусов бутербродами. На деле же в подавляющем большинстве случаев главные виновники болезни – бактерия Helicobacter pylori, бесконтрольный приём обезболивающих препаратов, курение и злоупотребление алкоголем. Нерегулярное питание и хронический стресс лишь ослабляют естественную защиту желудка и провоцируют обострения.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчёркивают, что коварство гастрита в том, что на начальном этапе он может протекать почти незаметно или маскироваться под обычное несварение. Следует насторожиться, если регулярно появляются следующие признаки:

тяжесть или чувство распирания даже после небольшой порции еды;

ноющие или жгучие боли натощак или сразу после приёма пищи;

частая изжога;

тошнота и снижение аппетита;

неустойчивый стул и вздутие.

Если такие симптомы беспокоят регулярно, не стоит заглушать их обезболивающими: препараты лишь временно снимают дискомфорт, но не лечат повреждённую слизистую. Точный диагноз может поставить только врач после обследования – поэтому при первых тревожных сигналах важно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.

При этом повседневная защита желудка во многом зависит от наших привычек. Чтобы снизить риск развития гастрита и не провоцировать его обострения в холодный сезон, достаточно придерживаться нескольких простых правил:

Питайтесь регулярно и без спешки. Старайтесь есть 3–4 раза в день, тщательно пережёвывайте пищу и не доводите себя до голодных «марафонов».

Следите за температурой блюд. Обжигающий чай или ледяные напитки травмируют слизистую желудка так же, как и острая еда.

Соблюдайте меру в солёном, копчёном и остром. Это помогает избежать постоянного раздражения слизистой.

Не принимайте лекарства без назначения врача. Особенно это касается нестероидных противовоспалительных препаратов: они разрушают защитный барьер желудка, и пить их «на всякий случай» опасно.

Откажитесь от вредных привычек. Никотин ухудшает кровоснабжение слизистой и мешает её восстановлению, а алкоголь вызывает прямой химический ожог.

Здоровье желудка гораздо легче сохранить, чем восстанавливать годами. Внимательное отношение к рациону, отказ от самолечения и своевременная консультация со специалистом при первых симптомах помогут избежать осложнений и чувствовать себя легко в любое время года.