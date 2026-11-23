Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. На Камчатке в конце ноября, когда вовсю работает центральное отопление, воздух в квартирах и офисах становится очень сухим, и организм незаметно теряет влагу. При этом зимой чувство жажды притупляется, а дефицит жидкости сразу сказывается на самочувствии: появляются вялость, тяжесть после еды и проблемы со стулом. Между тем обычная питьевая вода играет в работе желудочно‑кишечного тракта не меньшую роль, чем рацион.

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Вода мягко запускает работу ЖКТ: стакан тёплой воды натощак за 20–30 минут до завтрака стимулирует выброс желчи и готовит кишечник к приёму пищи. Кроме того, жидкость необходима для выработки желудочного сока, слюны и пищеварительных ферментов – без неё расщепление белков, жиров и углеводов замедляется. Важна вода и для правильной работы клетчатки из овощей, круп и ягод: она разбухает вместе с пищевыми волокнами, делает пищевой комок мягким и помогает ему легко продвигаться по кишечнику, тем самым предотвращая запоры. Достаточный объём жидкости также поддерживает нормальную текучесть желчи и препятствует её застою, снижая риск образования камней.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают, чтобы питьевой режим действительно помогал пищеварению, стоит придерживаться нескольких простых правил. В среднем здоровому взрослому человеку нужно около 30 мл жидкости на 1 кг веса в сутки – примерно 1,5–2 литра, включая воду из супов и несладких напитков. При этом не стоит заменять чистую воду кофе, крепким чаем, соками или сладкими напитками: они не восполняют водный баланс так же эффективно, а кофе и газировка могут раздражать слизистую желудка. В холодный сезон лучше пить воду комнатной температуры или слегка тёплую: ледяная жидкость из холодильника или из‑под крана может вызвать спазм сосудов и замедлить пищеварение.

Важно помнить, что профилактика заболеваний ЖКТ начинается с базовых вещей –режима питания, движения и достаточного питья. При этом нужно учитывать индивидуальные особенности организма: если есть хронические заболевания почек, сердца или склонность к отёкам, оптимальный объём жидкости стоит обсудить с лечащим врачом. Прислушивайтесь к сигналам своего тела и берегите здоровье.