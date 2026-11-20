В Петропавловске-Камчатском суд обязал мужчину выплатить соседке почти 3,8 млн рублей за пожар, уничтоживший её имущество. Возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования в деревянном двухквартирном доме, сообщили в городском суде.

Пожар случился 16 апреля 2026 года на улице Читинской. Согласно результатам экспертизы, очаг находился на чердаке над квартирой ответчика, где произошло возгорание в результате аварийного режима работы электрооборудования. Огонь распространился на соседнее помещение и причинил значительный материальный ущерб его владелице.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием возместить расходы на восстановление квартиры и утраченного имущества. Ответчик не согласился с иском, заявив о возможных ошибках пожарных при тушении и завышенной оценке повреждений. Однако убедительных доказательств в подтверждение своих доводов мужчина не представил.

Суд признал собственника помещения ответственным за последствия пожара и взыскал с него 3 649 800 рублей материального ущерба. С учётом расходов на оценщика, юридическую помощь и госпошлину общая сумма достигла 3 829 349 рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.