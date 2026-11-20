Хорошие новости для выпускников камчатских школ, которые в будущем видят себя в медиасфере: Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга впервые за десятилетие возобновил подготовку журналистов. Обучение по направлению «Журналистика и медиакоммуникации» ведут в том числе преподаватели из НИУ ВШЭ — дистанционно.

Интерес к журналистике у жительницы Петропавловска-Камчатского Василисы Овчинниковой появился благодаря дзюдо. Её тренер работает корреспондентом в камчатском отделении федерального телеканала, и разговоры с ним помогли девушке увидеть профессию изнутри. Теперь Василиса — первокурсница КамГУ им. Витуса Беринга. Свой выбор в пользу вуза в родном городе выпускница сделала, когда узнала, что впервые за последнее десятилетие университет снова готовит журналистов — совместно с Высшей школой экономики.

Для Василисы было особенно важно получить профильное образование, не покидая родной край. «КамГУ был для меня единственным вариантом, поскольку на Камчатке направление журналистики представлено только здесь. Мне интересна медиасфера, и я вижу себя в этом направлении. Но уезжать из дома не хотелось», — рассказывает студентка.

Программа направления «Журналистика и медиакоммуникации» рассчитана на подготовку универсальных специалистов: выпускники смогут работать на телевидении и радио, в печатных и интернет-СМИ, создавать уникальный и современный мультимедийный контент. Такой подход отражает перемены в самой профессии. Сегодня журналист может готовить текст для сайта, снимать видео, записывать интервью, делать материалы для социальных сетей и работать с разными форматами подачи информации. Поэтому будущим специалистам важно не только освоить отдельный инструмент, но и понимать, как устроены медиа и как выбрать подходящий формат для конкретной истории.

Учебный план КамГУ им. Витуса Беринга разрабатывался в стратегическом партнёрстве с Высшей школой экономики. Так работа регионального университета объединилась с опытом московской школы медиаподготовки. Часть занятий дистанционно проводят преподаватели «Вышки». По словам первокурсницы Василисы Овчинниковой, именно эта возможность — пообщаться со столичными специалистами — стала для неё одним из самых интересных элементов учёбы.

Приём на программу включал не только оценку академической подготовки. Приёмная комиссия рассматривала портфолио абитуриентов. От поступающих на медианаправление требовалось создать видеовизитку и представить свои творческие работы. Такой формат помогал увидеть, как будущий студент выражает свои мысли, держится перед камерой, представляет собственные идеи и пробует создавать медиаматериалы. Для журналистики это важная часть отбора: интерес к новостям и хорошая грамотность — необходимая основа, но профессия требует и других умений. Нужно задавать вопросы, понятно излагать мысли, замечать детали и быть готовым постоянно учиться новому.

Для первокурсников запуск программы — возможность осваивать профессию в знакомой среде, а для Камчатки — шанс сохранить часть молодых специалистов в регионе. Чтобы попасть в редакцию или медиакоманду, теперь не обязательно сначала уезжать на материк, поступать в вуз в другом городе и лишь потом решать, возвращаться ли домой.

«Мы хотим, чтобы ребята не уезжали из Камчатского края для получения образования в сфере журналистики, а могли учиться здесь, развиваться и реализовывать свой потенциал. Причём не только на телевидении и радио, но и в других направлениях современной медиасферы», — говорит проректор по учебной работе КамГУ им. Витуса Беринга Наталья Рогова.

Открытие направления связано с планами университета развивать кластер креативных индустрий в будущем «Кампусе первооткрывателей». Над этим КамГУ им. Витуса Беринга работает в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента РФ. В новом кампусе будут созданы все условия для взаимодействия образования, профессиональной практики и творческих проектов. Для будущих журналистов такая среда станет площадкой, где можно не только изучать медиапроизводство, но и рассказывать о жизни региона, его людях, проектах и переменах. Региональная журналистика нуждается в тех, кто знает местный контекст не по короткой командировке, а из собственного опыта, понимает, чем живут города и посёлки, какие темы волнуют жителей и какие истории остаются за пределами федеральной повестки.

Университет намерен развивать подготовку медиаспециалистов и дальше. В планах — расширить направление на уровне среднего профессионального образования. Это позволит выстроить более широкий путь в профессию.