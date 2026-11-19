Покупателям красной рыбы посоветовали внимательнее изучать этикетки. Под видом дорогого камчатского лосося на прилавках может оказаться более дешёвая рыба, в том числе подкрашенная сельдь. Об этом сообщили ТАСС в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

По данным Рыбного союза России, случаи подмены видов рыбы встречаются в торговле. Например, вместо сёмги покупателям могут предлагать форель, вместо трески — минтай, а вместо палтуса — пангасиуса.

Особенно сложно заметить обман при покупке слабосолёной рыбы в нарезке. После разделки и удаления кожи отличить один вид от другого по внешнему виду бывает непросто.

«Если вы пришли за неркой, а на ценнике написано „камчатский лосось“, уточните у продавца, какую именно рыбу он предлагает», — посоветовали в региональном Минрыбхозе.

Специалисты напомнили, что на Камчатке добывают несколько видов лососей: нерку, кету, горбушу и кижуча. Все они отличаются по вкусу и стоимости, поэтому общее название «камчатский лосось» не позволяет точно понять, какой продукт продаётся.

Чтобы не ошибиться с покупкой, в министерстве рекомендуют проверять полное название рыбы и состав на заводской упаковке. Если филе продают на развес, стоит попросить продавца показать этикетку от коробки. На ней должны быть указаны вид рыбы, производитель и дата изготовления.

«Если на ценнике указана нерка, а продавец не может показать маркировку, от такой покупки следует воздержаться», — подчеркнули в ведомстве.

В Минрыбхозе добавили, что подобные подмены встречаются не только среди красной рыбы. Поэтому при покупке любого рыбного филе важно обращать внимание не только на цену и внешний вид, но и на информацию производителя.