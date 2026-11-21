Вечером 21 ноября в Петропавловске-Камчатском загорелся недостроенный 16-этажный жилой дом на улице Топоркова. Пламя охватило верхние этажи здания, которое возводят в рамках строительства жилого комплекса «Олимп».

На место происшествия прибыли пожарные. Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, спасателям удалось остановить распространение огня на площади 50 квадратных метров.

«Возгорание локализовано. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Что стало причиной пожара в строящейся многоэтажке, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.