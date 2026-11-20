На Камчатке улучшили качество мобильной связи на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово, которая соединяет краевую столицу с аэропортом. Компания МТС установила и настроила дополнительное оборудование, благодаря чему сигнал стал стабильнее на участке дороги возле сёл Красное и Нагорное.

Как сообщили в правительстве Камчатского края, радиус действия мобильной сети увеличился, а покрытие интернета вышло за пределы населённых пунктов. Теперь автомобилисты смогут увереннее пользоваться навигаторами, проверять прогноз погоды, обмениваться сообщениями и искать необходимую информацию во время поездки.

«Мы понимаем, что наличие связи в пути — это в том числе вопрос безопасности, поэтому уделяем этому особое внимание», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

По её словам, ещё в прошлом году в Елизовском районе провели масштабную модернизацию сети, переведя устаревшие частоты 3G на более скоростной 4G. Сейчас специалисты расширяют диапазон частот, чтобы увеличить зону покрытия, устранить участки со слабым сигналом и улучшить качество связи внутри помещений.

Кроме того, технология VoLTE позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом без прерывания соединения. Это особенно удобно в дороге, когда необходимо оставаться на связи и следить за маршрутом.

Модернизация проходит в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его реализация направлена на развитие цифровой инфраструктуры и повышение доступности современных услуг для жителей Камчатки.