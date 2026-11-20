На Камчатке в 2027 году планируют увеличить расходы на здравоохранение и сохранить все основные социальные выплаты и льготы. Об этом сообщила заместитель председателя правительства края Виктория Сивак во время публичных слушаний по проекту регионального бюджета.

Одним из главных приоритетов останется медицинская помощь. Расходы на здравоохранение предполагается увеличить на 4,6%. На обеспечение региональных льготников лекарствами предусмотрено более 1,5 млрд рублей.

Больше средств направят и на лечение жителей за пределами полуострова. Финансирование оплаты проезда пациентов, которых направляют в медицинские учреждения других регионов, вырастет на 12%.

Особое внимание уделят детям с инвалидностью. Расходы на их комплексную реабилитацию в федеральных центрах планируют увеличить более чем на 30%. А финансирование мер поддержки медицинских работников — на 35%.

Хорошие новости есть и для получателей социальных выплат. В проекте бюджета на государственную программу «Социальная поддержка граждан» заложено более 15 млрд рублей. Из них 9,4 млрд рублей предусмотрено непосредственно на меры поддержки жителей.

«В Камчатском крае действует более 80 мер социальной поддержки, которыми пользуются порядка 90 тысяч человек. В бюджете следующего года в полном объёме предусмотрены средства на сохранение этих мер поддержки. Ещё раз подчеркну, что все базовые меры поддержки, которые действовали в 2026 году, сохраняются и в 2027-м», — отметила Виктория Сивак.

Кроме того, на 5% планируют увеличить финансирование санаторно-курортного лечения, а на 10% — системы долговременного ухода за людьми, которым необходима постоянная помощь.

Продолжится и обновление социальных учреждений, в том числе закупка оборудования и средств реабилитации.

Дополнительные средства предусмотрены для развития образования и культуры. В частности, в бюджете планируют заложить финансирование сноса пострадавшего от землетрясения детского сада в Сосновке и строительства нового здания.

Также Министерство культуры России подтвердило финансирование капитального ремонта 11 учреждений Камчатки: пяти библиотек, трёх домов культуры и трёх детских школ искусств.

Впервые обсуждение проекта краевого бюджета организовали непосредственно в трёх крупнейших муниципалитетах региона — Вилючинске, Елизове и Петропавловске-Камчатском. Выездные слушания проходят по инициативе председателя Законодательного собрания Сергея Меркулова.

Жители могут задать вопросы о распределении бюджетных средств и рассказать о проблемах, которые требуют решения.

Проект бюджета Камчатского края рассчитан на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Окончательные параметры расходов будут утверждены после его принятия.