На Камчатке начали тестировать новую систему записи на медицинские обследования. Она должна упростить получение медицинской помощи для жителей районов, которым необходимо пройти диагностику в краевых учреждениях, сообщили в региональном Минздраве.

Не все районные больницы располагают оборудованием и специалистами, необходимыми для проведения сложных обследований. В таких случаях лечащий врач направляет пациента в другое медицинское учреждение. Однако поиск свободного времени для записи может затянуться.

Раньше сотрудникам районных больниц приходилось самостоятельно искать свободные места и согласовывать время приёма пациентов с краевыми медицинскими учреждениями. Теперь этот процесс планируют автоматизировать.

Как только лечащий врач оформит направление на обследование, информация о пациенте автоматически поступит в принимающую больницу. Её сотрудники будут отвечать за организацию обследования и подбор свободного времени для записи.

По словам министра здравоохранения Камчатского края Александра Нохрина, там, где позволяют технические возможности медицинских учреждений, сроки ожидания обследований рассчитывают сократить до одного-двух дней.

Особенно актуально нововведение для жителей отдалённых населённых пунктов Камчатки, которым ради получения специализированной медицинской помощи приходится преодолевать значительные расстояния.

Пока система работает в тестовом режиме. Первые итоги её внедрения планируют подвести до конца 2026 года. При этом сокращение сроков ожидания до двух дней пока является целью, а не гарантированным сроком для всех пациентов.