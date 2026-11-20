В Петропавловске-Камчатском разгорается скандал вокруг школы № 43. Родители учеников жалуются на возможное появление клопов в одном из классов. По их словам, проблема продолжается уже несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «112 КАМЧАТКА».

Один из родителей рассказал, что впервые насекомых заметили ещё в мае. Тогда в классе провели обработку, однако с началом нового учебного года жалобы на укусы возобновились. Некоторые семьи уже по три раза обрабатывали собственные квартиры, хотя установленные дома ловушки насекомых не обнаружили.

Родители также сообщили, что в кабинете появился подержанный мягкий диван, и выразили обеспокоенность тем, что он мог стать местом скопления насекомых. При этом доказательств того, что именно мебель стала источником проблемы, нет.

После обращения одной из семей в Роспотребнадзор возник ещё один конфликт. По словам родителя, классная руководительница упрекнула семью за жалобу, хотя ситуацию с ней обсуждали и раньше.

На публикацию отреагировало управление образования Петропавловска-Камчатского. В ведомстве сообщили, что последнюю обработку школьных помещений проводили 31 октября. Учеников ежедневно осматривает медицинский работник, а информацию о жалобах передали в Роспотребнадзор.

Специалисты установили в школе специальные ловушки, однако насекомых в них не обнаружили. Вместе с тем после сообщения о находке насекомого в личных вещах одного из школьников было принято решение провести дополнительную обработку помещений 21 ноября.

Из кабинета уже убрали мягкую и неиспользуемую мебель. С родителями провели разъяснительную работу, в том числе рассказали о возможности обследования квартир специалистами.

По информации администрации школы, покраснения на коже обнаружили у трёх учеников. Однако чем именно они вызваны, пока неизвестно. Связь этих симптомов с укусами клопов не подтверждена.

Отдельную проверку управление образования проведёт по жалобе на поведение классного руководителя. В ведомстве подчеркнули, что родители имеют полное право обращаться в надзорные органы, а давление на заявителей недопустимо.

Ситуацию взяли на контроль. Школа продолжит профилактические мероприятия и взаимодействие с Роспотребнадзором, чтобы установить причину жалоб и исключить возможное появление насекомых.