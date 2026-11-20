Камчатский предприниматель Иван Бархатов создал настольную игру «Большое камчатское путешествие», которая знакомит с главными природными достопримечательностями полуострова. Проект приурочен к 330-летию вхождения Камчатки в состав России, которое отметят в 2027 году. На разработку игры ушло почти два года.

Участникам предстоит за пять игровых дней посетить семь известных мест Камчатки, включая Долину гейзеров, Курильское озеро, вулканы и село Эссо. По пути можно встретить рассвет на берегу Тихого океана, увидеть нерест лосося и собрать впечатления от путешествия. Всего в игре предусмотрено 18 таких событий.

Но просто любоваться красотами полуострова недостаточно. Чтобы победить, игрокам необходимо совершать экологические поступки и заботиться о природе. Есть и командный режим, в котором от двух до четырёх человек могут вместе проходить маршрут и выполнять задания.

«Главная идея игры заключается в балансе между впечатлениями от путешествия и ответственным отношением к природе. Если участник будет только посещать красивые места и получать впечатления, победить у него не получится», — рассказал Иван Бархатов.

На игровых карточках размещены QR-коды, ведущие к фотографиям, описаниям и географическим отметкам настоящих достопримечательностей Камчатки. Эту возможность реализовали совместно с платформой 2ГИС.

Для предпринимателя это уже вторая настольная игра о родном крае. В 2022 году он выпустил «Вулканы Камчатки. Рискни покорить», которая разошлась далеко за пределы полуострова.

«Сегодня наша игра путешествует по всему миру. Мне присылали фотографии даже из Антарктиды и Австралии. Поэтому для меня главный результат — не количество проданных экземпляров, а то, что благодаря таким проектам люди в разных уголках планеты узнают о нашем регионе», — поделился разработчик.

Завершить новый проект помогла государственная субсидия, полученная через центр «Мой бизнес». Средства позволили частично компенсировать расходы на создание игры.

«Большое камчатское путешествие» поступит в продажу в магазине «Бархатята» на втором этаже торгового центра «Вега» в Петропавловске-Камчатском, на улице Пограничной, 13.