В России могут ужесточить условия предоставления новых квартир собственникам аварийного жилья. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который ограничивает право на получение недвижимости при расселении непригодных для проживания домов, сообщает «Интерфакс».

По новым правилам получить квартиру взамен изымаемой смогут только собственники, у которых на момент изъятия нет другого пригодного жилья. При проверке будут учитывать не только недвижимость в собственности, но и помещения, занимаемые по договору социального найма.

Ещё одно ограничение касается граждан, владеющих несколькими квартирами в аварийных домах. Им разрешат получить новое жильё только взамен одного из помещений по собственному выбору. При этом площадь предоставляемой квартиры должна быть не меньше площади изымаемой недвижимости.

Собственники, которые не соответствуют новым требованиям, сохранят право на денежную компенсацию за изымаемое имущество. Изменения могут затронуть и жителей Камчатки, где продолжается расселение аварийных домов, в том числе повреждённых землетрясениями. Законопроект пока не принят окончательно.