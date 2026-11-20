Житель Елизова Владимир Евдокименко, имеющий инвалидность с детства, освоил бухгалтерию, увлёкся программированием и самостоятельно обустроил «умный дом». Свою историю он представил на региональном этапе конкурса-премии «Безграничные возможности» в номинации «Свой путь», сообщили в правительстве Камчатского края.

Первые годы жизни Владимир провёл в доме малютки в Петропавловске-Камчатском, а с шести лет воспитывался в детском доме-интернате посёлка Ягодный. Школьное образование ему пришлось наверстывать: в 14 лет он только пошёл в пятый класс. В 19 лет молодой человек получил от государства квартиру и начал самостоятельную жизнь, а спустя два года окончил инклюзивное учебное заведение в Рязани, где выучился на бухгалтера.

Сегодня Владимир работает бухгалтером дистанционно и одновременно получает высшее образование по направлению «Банковское дело». В свободное время занимается программированием, администрирует серверы и пишет собственные программы. Одним из его проектов стал «умный дом», устройствами которого можно управлять через телефон.

«Я всегда поступаю просто: пробую, и всё. Пока думаешь, как и что нужно сделать, теряется драгоценное время. Нужно действовать сразу. Я на собственном опыте не раз убедился, что такой подход помогает», — рассказал Владимир Евдокименко.

При этом камчатцу приходится постоянно заниматься своим здоровьем. За последние годы он перенёс несколько операций на ногах, включая исправление стоп и коленей, а также замену двух суставов. По словам Владимира, прежде чем найти подходящую клинику, он получил 19 отказов. Впереди у него ещё одна операция — замена тазобедренного сустава в Санкт-Петербурге. История Евдокименко стала одной из заявок на премию «Безграничные возможности», приём участников которой на Камчатке продлится до 30 ноября 2026 года.