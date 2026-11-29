На Камчатке ушёл из жизни депутат Совета народных депутатов Мильковского округа Садык Галимович Саидов. О его смерти 29 ноября сообщил губернатор Владимир Солодов в своём канале в MAX.

По словам главы региона, Садык Галимович практически всю свою жизнь посвятил Милькову. Он хорошо знал проблемы местных жителей, переживал за будущее родного села и старался помогать всем, кто обращался к нему за поддержкой.

«Садык Галимович был человеком дела и настоящим патриотом своей малой родины», — отметил Владимир Солодов.

Особое место в жизни депутата занимало сохранение памяти о защитниках Отечества. Его отец участвовал в Великой Отечественной войне, а сын Руслан погиб при исполнении воинского долга в ноябре 2022 года.

Как ранее сообщал «АиФ-Камчатка», Руслан Саидов служил гранатомётчиком десантно-штурмового батальона морской пехоты. Он погиб 16 ноября 2022 года при выполнении боевой задачи. Позднее Союз женщин Камчатки опубликовал трогательный видеоролик в память о погибшем мильковчанине.

Садык Галимович приложил немало усилий для сохранения памяти о земляках, не вернувшихся домой.

Напомним, в сентябре 2026 года в сквере Памяти в Милькове открыли памятник погибшим защитникам Отечества. Скульптура изображает военнослужащего, прикрывающего собой маленькую девочку. Рядом с монументом расположены портреты павших воинов.

«Светлая память об этом неравнодушном, сильном человеке навсегда останется в сердцах мильковчан», — подчеркнул губернатор, выразив искренние соболезнования семье депутата.

О причинах смерти Садыка Саидова, дате и месте прощания пока не сообщается.