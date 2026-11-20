На Камчатке более 85% участников программ бесплатного профессионального обучения находят работу после получения новой специальности. Об этом сообщили в правительстве региона. Подготовка кадров ведётся в рамках национального проекта «Кадры» и региональной программы.

Бесплатно освоить новую профессию могут безработные, женщины в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, жители старше 50 лет, пенсионеры и люди с инвалидностью. Программы также доступны отдельным категориям работающих граждан, желающих сменить профессию, и семьям участников боевых действий.

Среди востребованных направлений — экскурсовод, водитель категорий «С» и «D», бухгалтер, специалист по кадровому делопроизводству, помощник по уходу и специалист по работе с искусственным интеллектом. Перечень специальностей регулярно обновляют с учётом потребностей работодателей Камчатки.

«Показатель того, что более 85% выпускников находят работу, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и программы действительно отвечают запросам работодателей», — отметил министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Иван Голованов.

По его словам, специалисты Кадрового центра помогают жителям выбрать подходящую программу, оформить документы и найти работу после завершения обучения. Узнать о доступных направлениях и подать заявление можно через портал «Работа России».

Получить консультацию также можно по телефону Кадрового центра 8 (4152) 41-07-21 или в региональном министерстве труда по номеру 8 (4152) 42-48-85.