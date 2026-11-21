На Камчатке и Курильских островах более 70 вулканов потенциально могут начать извергаться в любой момент. Об этом РИА Новости рассказал младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог и сейсмолог Андрей Клянчин.

По словам специалиста, именно на Дальнем Востоке сосредоточено большинство российских вулканов, способных к извержениям. Камчатка и Курильские острова входят в Тихоокеанское огненное кольцо — одну из самых сейсмически активных зон планеты.

«В Курило-Камчатском регионе насчитывается 68 действующих вулканов, что составляет около 15% от всех подобных вулканов этого кольца. Ежегодно извергаются три-пять вулканов в этом регионе», — рассказал Андрей Клянчин.

Учёный подчеркнул, что на вулканическую активность могут влиять сильные землетрясения. Подземные толчки способны нарушать устойчивость вулканических склонов и при определённых условиях становиться дополнительным фактором, способствующим извержению.

В качестве примера специалист привёл мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее у берегов Камчатки летом 2025 года. По его словам, оно стало толчком к извержению вулкана Крашенинникова, который выбрасывал пепел на высоту до восьми километров над уровнем моря.

При этом слова учёного не означают, что все вулканы полуострова и Курильских островов представляют непосредственную угрозу прямо сейчас. Вероятность извержения каждого из них зависит от текущего состояния, накопленных геологических процессов и наблюдаемой активности.

«Извержения вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент, но их вероятность и масштаб зависят от текущей сейсмической и вулканической активности», — пояснил сейсмолог.

Андрей Клянчин также отметил, что специалисты ожидают сохранения и возможного усиления активности сразу нескольких вулканов в ближайшее время. При этом конкретные сроки новых извержений и перечень вулканов, о которых идёт речь, в сообщении не приводятся.