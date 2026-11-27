Петропавловск‑КамчатскийВ Петропавловске‑Камчатском прошла встреча главы города Андрея Воровского и начальника Управления по обеспечению безопасности населения администрации города Анатолия Ковнацкого с народными дружинниками и волонтёрами. Участники встречи — те, кто помогал оперативно реагировать на сообщения о появлении медведей вблизи жилых территорий.

Для слаженной работы территорию города после введения 9 сентября режима повышенной готовности разделили на девять зон — за каждой закрепили охотников. Всего к реагированию привлекли 19 человек: семь народных дружинников и 12 волонтёров.

По данным Единой дежурно‑диспетчерской службы, с весны текущего года поступило 132 сообщения о появлении медведей, из них 65 — в период действия режима повышенной готовности. В этом году на территории города ликвидировали 12 животных, представлявших непосредственную угрозу жизни и здоровью горожан.

Андрей Воровский поблагодарил дружинников и волонтёров за вклад в обеспечение безопасности жителей. На встрече обсудили проблемные моменты в организации работы и наметили пути их решения, отдельно подчеркнув значимость добровольческой помощи в подобных ситуациях.