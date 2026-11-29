Сильное землетрясение, произошедшее на Камчатке в ночь на 29 ноября, почувствовали даже за пределами России. Подземные толчки зарегистрировали сразу в двух японских префектурах. Об этом сообщает японское издание Weather News.

Землетрясение произошло в 22:15 по японскому времени, когда на Камчатке уже наступило 29 ноября. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, на которые ссылается издание, магнитуда сейсмического события составила 6,8, а глубина очага — около 180 километров.

Колебания земной поверхности зарегистрировали в городе Хакодате на острове Хоккайдо и посёлке Хасиками в префектуре Аомори на острове Хонсю. В обоих населённых пунктах интенсивность подземных толчков составила один балл по японской сейсмической шкале Синдо.

Такая интенсивность соответствует очень слабым колебаниям, которые могут почувствовать отдельные люди, находящиеся в состоянии покоя внутри помещений.

Японское метеорологическое агентство также указало магнитуду 6,8. Специалисты сообщили, что угрозы возникновения цунами нет.

Российские и зарубежные оценки разошлись

Российские сейсмологи оценили магнитуду ночного землетрясения в 6,2. Американская геологическая служба и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщили о магнитуде 6,7.

По уточнённым данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского округа, в 78 километрах к северо-западу от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 189 километров.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского округа интенсивность подземных толчков могла достигать четырёх баллов.

Что говорят камчатские учёные и местные жители

Как ранее сообщал «АиФ-Камчатка», ночное землетрясение сильно напугало жителей полуострова. Камчатцы рассказывали о грохоте шкафов, звоне посуды и продолжительных колебаниях. Некоторые среди ночи будили детей, собирали тёплые вещи и выбегали на улицу.

Однако для специалистов произошедшее не стало неожиданностью. Директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров в комментарии «АиФ-Камчатка» объяснил, что подобное сейсмическое событие вполне соответствует ожиданиям учёных.

По мнению сейсмолога, ночное землетрясение, скорее всего, связано с перераспределением напряжений в земной коре после мегаземлетрясения 30 июля 2025 года. Тогда магнитуда подземных толчков достигла 8,8, а само землетрясение стало сильнейшим на Камчатке с 1952 года.

Чебров подчеркнул, что поводов для дополнительного беспокойства нет, однако жителям полуострова необходимо помнить, что землетрясения на Камчатке возможны в любое время.