Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. Домашняя аптечка должна быть не просто набором препаратов «на всякий случай», а по-настоящему надёжным помощником, но только при условии правильного хранения. Специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают: ошибки в хранении могут лишить лекарство эффективности или даже сделать его опасным. Эксперты подготовили пять базовых правил, которые помогут сохранить качество медикаментов.

Держите аптечку в сухом и прохладном месте. Ванная и кухня – не лучший выбор: в ванной из‑за перепадов влажности таблетки могут отсыреть, а на кухне рядом с плитой и духовкой высокая температура ускоряет распад действующих веществ. Оптимальный вариант – закрытый шкаф в спальне или прихожей, подальше от батарей. Важно также разместить аптечку там, где до неё не смогут добраться дети и домашние животные.

Защищайте препараты от солнца. Прямые солнечные лучи особенно вредны для антибиотиков, витаминов и жидких растворов. Чтобы избежать негативного воздействия света, храните лекарства в непрозрачном контейнере или плотной коробке.

Следите за температурой. Большинство таблеток рассчитаны на хранение при комнатной температуре, но отдельные формы лекарств требуют охлаждения – например, некоторые суспензии, свечи или инсулины. Всегда ориентируйтесь на инструкцию: именно там указан точный температурный режим.

Не избавляйтесь от упаковки и инструкции. Заводская коробка сохраняет ключевую информацию: название препарата, дозировку, серию и срок годности. Инструкция пригодится, чтобы быстро сверить правила приёма и противопоказания.

Регулярно проводите ревизию. Проверяйте аптечку не реже чем раз в полгода. Не используйте препараты с истёкшим сроком годности, а также те, что изменили цвет, запах или консистенцию. Такие изменения – верный признак того, что лекарство нельзя принимать.

Соблюдение этих несложных правил поможет быть уверенным: в нужный момент каждый препарат в домашней аптечке останется эффективным и безопасным.