Российский фильм о сёрфинге «Большая волна», съёмки которого проходили на Камчатке, получил награду на независимом международном кинофестивале SIFFA в Лондоне. Об успехе картины сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По словам главы региона, «Большая волна» стала первым полнометражным игровым фильмом, снятым на полуострове в новейшей истории. Несмотря на сложные условия съёмок, команда справилась с поставленными задачами. При этом Камчатка стала не просто местом действия, а одним из главных героев картины.

«Мы поддерживали проект на каждом этапе и помогали в организации съёмок», — отметил Владимир Солодов.

В ближайшее время фильм планируют выпустить в российский кинопрокат, а затем он появится на отечественных онлайн-платформах. Губернатор выразил уверенность, что картина позволит зрителям увидеть красоту Камчатки и открыть для себя Дальний Восток с новой стороны.

Глава региона поздравил режиссёра Марию Кравченко, Киностудию имени М. Горького и всю съёмочную команду с международным признанием.