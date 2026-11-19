Следственный комитет начал доследственную проверку после массового заболевания кишечной инфекцией в школе № 3 Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 32 человека, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Как установили следователи, 13 ноября в медицинские учреждения краевого центра с признаками острой кишечной инфекции поступили 28 учащихся и четверо сотрудников образовательного учреждения.

Госпитализация заболевшим не потребовалась. Всем оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Информацию о вспышке инфекции сотрудники Следственного комитета обнаружили во время мониторинга социальных сетей и средств массовой информации. После этого была организована доследственная проверка.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «АиФ-Камчатка» сообщал, что школу № 3 в Петропавловске-Камчатском закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции. Очаг инфекции зарегистрировали 13 ноября, после чего специалисты Роспотребнадзора обследовали учебное заведение и взяли пробы воды, продуктов, смывы с поверхностей и биоматериал сотрудников. Лабораторные исследования не выявили кишечную палочку в столовой, учебных кабинетах, туалетах и гардеробе. По заключению специалистов, инфекцию занесли извне, а её распространению способствовали нарушения санитарных требований. Учащихся перевели на дистанционное обучение.

Теперь к выяснению обстоятельств массового заболевания подключился Следственный комитет. Причины возникновения инфекции пока официально не установлены.