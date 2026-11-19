С 1 января 2027 года на Камчатке могут заработать новые правила государственной поддержки бизнеса. Правительство России рассмотрело и одобрило пакет законопроектов о создании единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщили в федеральном правительстве, новый механизм объединит действующие льготные режимы и позволит предпринимателям получать налоговые преференции, земельные участки и другую поддержку при реализации инвестиционных проектов.

В частности, для резидентов предусмотрены льготы по налогам на землю и имущество. Проекты с объёмом инвестиций от 100 миллионов рублей смогут претендовать на федеральные льготы по налогу на прибыль и страховым взносам.

Кроме того, бизнесу планируют предоставлять земельные участки без торгов, предлагать льготную аренду и обеспечивать доступ к необходимой инфраструктуре.

Ещё одной мерой поддержки станет режим свободной таможенной зоны. Он позволит резидентам ввозить оборудование и сырьё для производств без уплаты таможенных платежей при соблюдении установленных условий.

Предусмотрены и упрощённые процедуры для проектов в сфере искусственного интеллекта, беспилотных технологий и других перспективных направлений.

Для Камчатки новый режим может открыть дополнительные возможности в развитии туризма, перерабатывающих производств и инфраструктуры. Предполагается, что реализация инвестиционных проектов будет способствовать созданию новых рабочих мест.

При этом действующие инвесторы не потеряют уже предоставленные льготы. Все ранее заключённые соглашения сохранят силу на прежних условиях до окончания срока их действия.

«Прошу заинтересованные министерства и ведомства своевременно подготовить нормативные акты, необходимые для эффективной реализации нового механизма единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике», — подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин.

Запуск нового режима запланирован на 1 января 2027 года. Для этого пакет законопроектов должен пройти необходимые законодательные процедуры.

Таким образом, речь пока идёт о подготовке новых условий для инвесторов, а не о вступивших в силу налоговых льготах.