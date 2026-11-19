Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. В столице Камчатки возле торгового центра «Вега» началось обустройство современной зоны отдыха для молодёжи. Проект появился благодаря совместной инициативе городских активистов, губернатора региона Владимира Солодова и социально ориентированного предпринимателя.

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Всё началось в августе, во время прямого эфира губернатора молодые горожане подняли важную для них проблему. Из‑за новых торговых павильонов возле «Веги» оказался перекрыт вид на сопки. А это место давно стало привычной точкой притяжения для молодёжи: сюда приходили после учёбы и работы, чтобы отдохнуть и полюбоваться панорамой.

Решить вопрос удалось в формате диалога: губернатор и предприниматель договорились обустроить новую зону на соседнем участке. При этом сам проект и макет площадки обсуждали напрямую с молодёжью, чтобы пространство получилось по‑настоящему удобным и востребованным.

Сейчас на площадку уже завезли металлоконструкции, строители приступили к монтажу. В новой зоне появятся места для отдыха, столы и стулья, а также смотровая площадка – её специально проектируют с запасом: в будущем территорию можно будет расширить. Предприниматель рассказал, что позже здесь планируют установить павильон, где можно будет купить кофе и, возможно, сладости.

Работы планируют завершить в ближайшее время. После этого обновлённое общественное пространство откроют для жителей и гостей Петропавловска.