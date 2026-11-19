На Камчатке матери погибшего военнослужащего помогли получить положенные по закону выплаты. Женщина столкнулась с бюрократическими трудностями, из-за которых деньги не поступали на её счёт.

Её сын погиб в 2025 году при выполнении боевых задач. В конце августа 2026 года женщина обратилась за помощью к региональному правозащитнику.

Выяснилось, что из-за межведомственных нестыковок она не могла оформить страховую выплату по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, а также единовременное пособие, предусмотренное для членов семей погибших бойцов.

Для решения проблемы организовали взаимодействие между Военно-социальным центром Министерства обороны России, войсковой частью, в которой служил погибший, и военным комиссариатом Петропавловска-Камчатского.

Специалисты проверили документы, обменялись необходимыми сведениями и устранили препятствия, мешавшие назначению выплат.

В результате все причитающиеся средства перечислили на банковский счёт матери погибшего военнослужащего.

В региональном правозащитном институте подчеркнули, что подобные обращения требуют оперативного взаимодействия с федеральными ведомствами, чтобы семьи погибших военнослужащих могли своевременно получать предусмотренную государством поддержку.