Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. Специалисты главного контрольного управления губернатора Камчатского края и представители Народного фронта проверили на месте, как устранены замечания, выявленные летом во время рейда общественников. Речь идёт о мемориальном комплексе на территории городского кладбища, посвящённом участникам специальной военной операции.

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Во время летнего объезда активисты обнаружили ряд проблем: повреждённые и нечитаемые таблички с именами героев, столбы защитного ограждения, пострадавшие в ходе зимнего содержания, и скамейки в неудовлетворительном состоянии.

«Многие таблички наших героев стали нечитаемы, они были повреждены. Понятно, что у нас климатические условия достаточно суровы, но всё равно необходимо, чтобы это место памяти всегда было в удовлетворительном состоянии. Также замечания касались столбов защитного ограждения, которые в ходе зимнего содержания были повреждены. И вопросы возникли к установленным скамейкам. К сожалению, они тоже были не в лучшем состоянии», – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Наталья Малайкина.

Повторная проверка показала, что основные замечания устранены: приведены в порядок ограждение, скамейки и большая часть табличек. Заместитель начальника главного контрольного управления губернатора края Анастасия Лимаренко подчеркнула, что работы выполнены практически в полном объёме, а оставшиеся недочёты будут исправлены постепенно.

«Сам мемориал и место захоронения участников специальной военной операции – это не просто объект инфраструктуры, это место нашей национальной памяти, и наш долг – содержать его достойно», – отметила она.

Все вышедшие из эксплуатации таблички, по словам руководителя МКУ «Служба благоустройства» Алексея Кузьмина, заменят до конца года. Именно эта служба отвечает за охрану и содержание мемориала.

Обустройство Аллеи славы, посвящённой памяти погибших в ходе СВО защитников Отечества, ведётся с 2023 года; на её территории установлен и сам мемориал. Порядок захоронения и сохранность воинских захоронений регулируются законом РФ от 14 января 1993 года № 4292‑1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».